O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu processos disciplinares ao Estrela da Amadora e ao FC Porto, na sequência do jogo da 31.ª jornada da Liga, disputado a 26 de abril

Os motivos não foram divulgados, mas no caso do jogo Estrela-FC Porto, recorde-se que houve tochas arremessadas para o relvado, oriundas da zona onde estavam adeptos dos dragões, além dos ferimentos num polícia, após o jogo ganho pelo Estrela, por 2-0.

Ainda em relação ao FC Porto, mas no jogo da 32.ª jornada, ante o Moreirense, a 2 de maio (vitória dos dragões por 3-1), a SAD portista foi multada em 1 530 euros, devido à «entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida».

Já dentro dos 20 minutos finais da segunda parte, foram exibidas duas tarjas, durante seis minutos, com a descrição: «Rigor, competência, ambição, paixão» e «Falhou tudo menos os adeptos». Além disso, noutro momento do jogo, ao minuto 87, a mesma tarja com descrição «Falhou tudo menos os adeptos» foi exibida por mais sete minutos.

Quanto a processos disciplinares, foram também abertos a Sporting e Boavista, após o jogo da 31.ª jornada da Liga.