Hugo Viana e Luís Gonçalves foram castigados com uma suspensão de 20 dias, pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência dos incidentes no final do clássico no Estádio do Dragão, da última sexta-feira (2-2).

Na confusão que tomou conta do relvado após o apito final, o diretor desportivo do Sporting terá sido pontapeado por Pepe, enquanto o administrador da SAD do FC Porto caiu na sequêncai de um empurrão de Bruno Tabata.

De acordo com o relatório do árbitro João Pinheiro, ambos os dirigentes entraram «no terreno de jogo para provocar um conflito com um adversário», sendo que Hugo Viana estaria já a cumprir um período de suspensão.