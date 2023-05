O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (Secção Não Profissional) aplicou um jogo de castigo a Sérgio Conceição pela expulsão no FC Porto-Famalicão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O técnico dos dragões já cumpriu essa suspensão, na visita ao Arouca, em jogo da 31.ª jornada da Liga, disputado nesta segunda-feira.

No mapa de castigos, a expulsão é justificada da seguinte forma: «Entrar na área técnica adversária provocando um conflito, num comportamento irresponsável. Após ser expulso, dirigiu-se ao árbitro dizendo repetidamente: és um artista. Após isso dirigiu se ao treinador adversário dizendo algumas palavras não perceptiveis à equipa de arbitragem.»

Sérgio Conceição foi punido ainda com uma multa de 4.284 euros.

De referir que a sanção é única, neste enquadramento, pelo que a reincidência da expulsão do treinador do FC Porto tem impacto apenas no valor da multa, precisamente.

O mapa de castigos revela ainda uma multa de 1.020 euros, por comportamento incorreto do público, e outra de 204 euros por atraso no início do jogo, o que motivou multa igual ao Famalicão.

EM ATUALIZAÇÃO