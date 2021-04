O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 1.913 euros a Sérgio Conceição, por «violação de deveres de lealdade e verdade», de acordo com o acórdão de 20 de abril.

Em causa estão declarações do treinador na antevisão do jogo com o Portimonense, a contar para a sétima jornada da Liga, mas referentes à expulsão na jornada anterior, frente ao Paços de Ferreira. Sérgio Conceição garantiu então que o árbitro do encontro, Nuno Almeida, lhe teria justificado o cartão vermelho da seguinte forma: «Eu expulsei-te não por alguma coisa que tenhas dito ou por alguma falta de respeito, mas pela tua cara».

O Conselho de Disciplina diz que estas palavras «não foram corroboradas por qualquer dos elementos de prova carreado para os autos», pelo que «resulta intocada a presunção de veracidade dos factos contidos no Relatório de Árbitro».

Como tal, pune o treinador do FC Porto por «violação dos deveres de lealdade e verdade».