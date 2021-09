O recurso do castigo ao diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi rejeitado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A confirmação surgiu em comunicado do organismo, na quarta-feira.

O diretor do FC Porto tinha sido condenado a uma suspensão, em agosto, de 45 dias, bem como multado em 7.650 euros, por «ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem», no jogo da 24.ª jornada da II Liga da época passada, entre o FC Porto B e o Desportivo de Chaves. Também o FC Porto tinha sido castigado com uma multa de 10.200 euros.

O recurso da SAD do FC Porto e do diretor de comunicação foram rejeitados e, assim, foi confirmada a decisão disciplinar.

Jorge Jesus também multado

Já no Benfica, o treinador Jorge Jesus foi multado em 380 euros pelo CD, por recusa na participação na flash-interview após a vitória sobre o Sp. Braga, da 24.ª jornada da I Liga da época 2020/2021. O processo disciplinar ao assessor de imprensa, Nuno Farinha, foi arquivado.