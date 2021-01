O diretor-clínico do Sporting, João Pedro Araújo, foi suspenso por oito dias e multado em 510 euros por protestos contra a equipa de arbitragem, no final do jogo ante o Rio Ave, da 14.ª jornada da I Liga, que terminou empatado a uma bola, na sexta-feira.

João Pedro Araújo foi expulso em cima do apito final e, de acordo com o relatório do árbitro citado no mapa de castigos da Federação Portuguesa de Futebol, publicado na segunda-feira, o médico utilizou linguagem ofensiva e insultuosa para o quarto árbitro, reforçada junto do árbitro Hélder Malheiro: «quando chegares a casa vai ver na tv a me*** que fizeste o jogo todo», pode ler-se, nas deliberações.

Multado igualmente em 510 euros foi o treinador de guarda-redes do Sporting, Jorge Vital, também por protestos para com a equipa de arbitragem. «Foi considerado expulso por utilizar linguagem insultuosa, após uma breve troca de palavras com o quarto árbitro sobre a atuação da equipa de arbitragem durante o jogo e este o aconselhar a encaminhar para o seu balneário, o primeiro, em tom repulsivo, vociferou “vocês são prepotentes” e seguiu o seu caminho. O quarto árbitro transmitiu-me este comportamento já no balneário da equipa de arbitragem», refere o mapa de castigos da FPF, citando o relatório do árbitro.

Os leões foram ainda multados em mais 714 euros por atraso em três minutos no início da segunda parte.