(artigo atualizado)

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a V. Guimarães e Benfica, na sequência do duelo entre as duas equipas a contar para a 15.ª jornada da Liga.

Na origem estão, confirmou o Maisfutebol, incidentes verificados nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques e que forçaram a interrupções do jogo. O arremesso de tochas e cadeiras após o golo do Benfica levou à intervenção da PSP, que alargou a área de segurança entre adeptos e mais tarde, ainda na primeira parte, adeptos do V. Guimarães arremessaram cadeiras para o relvado.

Na segunda parte, o jogo esteve parados mais duas vezes, devido ao lançamento de tochas para o terreno de jogo por parte de espectadores afetos aos encarnados.

Paralelamente, o emblema vimaranense foi multado em 3.570 euros pela utilização indevida da aparelhagem sonora aos 36 minutos por parte do speaker da equipa da casa.

As duas equipas foram ainda multadas devido ao atraso no arranque da segunda parte: 286 euros para a equipa da casa; 408€ no caso dos visitantes.