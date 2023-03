O Sporting e o FC Porto foram multados, respetivamente em mais de 6 mil e 4.500 euros devido ao comportamento das claques nas partidas da última jornada em Alvalade e no Dragão.

No jogo com o Boavista, os leões receberam coimas devido à deflagração de flashlights e potes de fumo aos 32 minutos (5.100 euros) e também, em 1.020 euros por entoarem em uníssono a seguinte frase citada no mapa de castigos do Conselho de Disciplina: «Ohehoh, horários indecentes, ohehoh, violência da polícia, ohehoh querem matar o futebo... A Liga é m****.»

Já no FC Porto-Estoril, os azuis e brancos foram multados em 1.326 euros pelo arremesso de dois insqueiros para o relvado e por um insulto dirigido ao guarda-redes da equipa visitante no momento em que este batia um pontapé de baliza.

Mais elevada, de 3.190 euros, foi a coima aplicada devido ao uso de um flashlight.

No dos outros jogos do fim de semana, o Benfica foi multado em 1.224 euros por responsabilidade no atraso de três minutos para o início da segunda parte, sem que tenha sido apresentada justificação.