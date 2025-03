O treinador de guarda-redes do Vitória de Guimarães, Douglas, viu ser-lhe aplicada uma «suspensão preventiva não automática» de 20 dias e ainda um processo disciplinar, por ter agredido o defesa do Casa Pia, José Fonte, aquando do golo da equipa minhota, no jogo do passado sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) instaurou ainda um processo disciplinar ao Vitória e outro ao Casa Pia.

O treinador-adjunto da equipa minhota, Tiago Louzeiro, foi suspenso um jogo e multado em 2142 euros, na sequência da confusão que aconteceu depois do golo do Vitória. Do lado do Casa Pia, o fisioterapeuta Alexandre Estaca, expulso, foi suspenso um jogo e multado em 1071 euros, também pela confusão após o golo do Vitória.

Conforme indica o Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, no artigo 39.º, «a suspensão preventiva não automática é ordenada quando se mostrar necessária ao apuramento da verdade ou for imposta pela salvaguarda da autoridade ou prestígio da organização desportiva do futebol, sendo independente da suspensão preventiva automática».