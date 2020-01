O FC Porto foi multado em 1.020 euros devido ao facto de Sérgio Conceição não ter utilizado a braçadeira de treinador durante a segunda parte do clássico com o Sporting.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que os azuis e brancos foram multados por este motivo.

Ainda relativamente ao jogo de Alvalade, que os visitantes venceram por 2-1, o FC Porto viu ser-lhe aplicada uma multa de 408 euros por responsabilidade no atraso de 4 minutos no reinício do jogo para a segunda parte. De acordo com os relatórios do árbitro e dos delegados da LPFP, não foi apresentada qualquer justificação.

O Sporting também foi responsabilizado pelo atraso no arranque da segunda, mas também do jogo, que teve início seis minutos depois da hora marcada: 816 euros, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificação.