O dérbi entre Sporting e Benfica da última jornada, no Estádio de Alvalade, resultou num conjunto de multas superior a 22 mil euros, ditadas pelo mau comportamento dos adeptos dos dois rivais. Sérgio Conceição também voltou a ser multado por ter-se «esquecido» da braçadeira de treinador no jogo com o Famalicão.

O grande jogo da 33.ª jornada ficou marcado por mais um «festival» de pirotecnia da parte dos adeptos dos dois emblemas de Lisboa que, segundo o relatório do árbitro, divulgado no mapa de castigos da Liga, recorreram a todo o arsenal que, como se sabe, é proibido nos estádios. Desde petardos, a tochas, passando por potes de fumo e também Flash Light, os adeptos utilizaram tudo e obrigaram, mais uma vez, os respetivos clubes a abriram as bolsas.

Os leões, reincidentes nesta infração, vão ter de pagar 9.560 euros, um valor quase idêntico ao do Benfica, que também vai pagar 9.500 euros.

Os dois clubes foram também multados por cânticos e insultos da parte dos adeptos no decorrer do jogo, com especial ênfase para os pontapés de baliza, em que mãe do guarda-redes acaba sempre por ser insultada. Neste capítulo, Benfica e Sporting pagam o mesmo, 1,530 euros. A estes valores, os leões juntam ainda mais 1.275 euros, por terem permitido a entrada de tarjas com tamanho superior ao permitido.

Tudo somado, são mais de 22 mil euros a dividir entre os dois rivais de Lisboa.

Por falar em reincidência, Sérgio Conceição voltou a ser multado por se ter esquecido da braçadeira de treinador na visita do FC Porto a Famalicão. O treinador até começou o jogo com a braçadeira do braço, mas depois voltou para a segunda parte sem o referido utensílio de identificação e vai ter de pagar mais 380 euros.

Os castigos relativos aos jogos da 13.ª jornada ditaram ainda a suspensão de dez jogadores para a última ronda, todos resultantes da acumulação de cartões amarelos, entre eles, um do Benfica e outro do Sporting.

Os jogadores que vão falhar a última jornada por castigo

António Silva (Benfica)

Diomande (Sporting)

Bruno Lourenço (Boavista)

Gabriel Silva (Santa Clara)

Bernardo Vital (Estoril)

Vítor Costa (Marítimo)

Jordan Holsgrove (Paços de Ferreira)

André Pereira (Rio Ave)

João Costa (Rio Ave)

Bilel Aouacheria (Gil Vicente)