O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos de inquérito em dois jogos do Sporting.

Em causa estão episódios ocorridos na receção dos leões ao Gil Vicente e também na visita do Sporting ao terreno do V. Guimarães.

Recorde-se que no último jogo dos leões, no D. Afonso Henriques, registaram-se empurrões de parte a parte junto à linha lateral após Neto, defesa do Sporting, ter atirado uma bola contra um apanha-bolas já na reta final da partida que terminou com o triunfo dos vimaranenses por 3-2.