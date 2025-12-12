O presidente do V. Guimarães foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com uma sanção de suspensão de 75 dias e uma multa de 8.568 euros.

António Miguel Cardoso foi condenado pelas declarações proferidas após o jogo com o Benfica a 1 de novembro, que as águias venceram por 3-0.

Recorde-se que o dirigente teceu duras críticas ao árbitro João Pinheiro, tal como voltou a fazê-lo no último fim de semana, após a receção ao Gil Vicente (0-0), mas a visar o trabalho da equipa de arbitragem liderada pelo juiz Anzhony Rodrigues.

O CD da Federação julgou «totalmente procedente a acusação» despoletada pela participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).