O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou neste sábado que o dérbi entre Sporting e Benfica resultou em mais de 60 mil euros em multas.

A grande fatia desse valor foi atribuída ao Sporting: cerca de 48 mil euros distribuídos pelo comportamento do público – deflagração de engenhos pirotécnicos, entrada de outros materiais não autorizados, cânticos insultuosos e entrada forçada por uma porta de emergência – e também (10.200 euros) pela ida à flash da Sport TV de Luis Suárez, que não constava da lista dos quatro jogadores do Sporting sugeridos pela estação televisiva detentora de direitos de jogos da Liga.

A SAD encarnada foi multada em perto de 15 mil euros. A maior das coimas (9.560) foi devido à deflagração de engenhos pirotécnicos e de «dois pequenos focos de incêndio» que terão provocado ferimentos num adepto ligado aos No Name que teve de receber assistência médica.

O mapa de castigos menciona ainda que um adepto do Benfica foi identificado por «incumprimento do dever de correção para com os polícias e os jornalistas durante o cortejo realizado» entre os dois estádios. «O adepto foi submetido ao teste de alcoolemia tendo acusado uma TAS de 1,78g/l de álcool, pelo que foi colocado no exterior do recinto desportivo», lê-se no mapa de castigos.

O dérbi, que o Benfica venceu por 2-1, originou ainda a abertura de um processo de inquérito em está em curso e cujos motivos não foram revelados.