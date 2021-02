O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou suspensões e multas a Vítor Murta, Mário Branco, Marco Leite e Gustavo Rodrigues, respetivamente presidente do Boavista, diretor-desportivo do Famalicão, treinador-adjunto do Farense e vice-presidente do Nacional.

O dirigente máximo dos axadrezados foi multado em 561 euros e suspenso por 15 dias devido a críticas a Hélder Malheiro, árbitro do jogo entre Boavista e Gil Vicente. Recorde-se que a APAF anunciou neste sábado que vai apresentar uma queixa-crime contra Vítor Murta.

Mário Branco, diretor-desportivo do Famalicão terá de pagar 1.530 euros e de cumprir 23 dias de castigo por ofensas dirigidas a André Narciso, que dirigiu o jogo entre a nova equipa de Silas e o Moreirense.

Marco Leite, adjunto de Jorge Costa no Farense, foi suspenso 15 dias com coima acessória de 2.142 euros por ter-se dirigido ao árbitro Vítor Ferreira com «linguagem ofensiva e insultuosa».

A pena mais pesada acabou por ser aplicada a Gustavo Rodrigues. Trinta dias de suspensão e multa de 2.315 euros por críticas à equipa de arbitragem chefiada por Iancu Vasilica. Após receber ordem de expulsão no jogo com o Rio Ave, o responsável do Nacional pontapeou os cones de aquecimento, pode ler-se no relatório do árbitro.