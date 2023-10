O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira o mapa de castigos que afasta oito jogadores da 8.ª jornada da Liga, com destaque para Jhonder Cádiz, avançado do Famalicão, punido com dois jogos, depois de ter confrontado Salvador Agra no «quentinho» jogo com o Boavista da ronda passada.

O avançado do Famalicão, que tinha aberto o marcador, na conversão de um penálti, reagiu mal à reviravolta do Boavista, correndo 40 metros para confrontar Salvador Agra, gerando uma grande confusão no relvado que ditou também a expulsão de Chiquinho.

Segundo o relatório do árbitro, «aquando do segundo golo do Boavista, Jhonder Cádiz correu cerca de 40 metros para o local onde decorriam festejos do Boavista, empurrou e insultou o jogador número 7 do Boavista, proferindo as seguintes palavras: “ És um filho da p***, vai festejar para o teu banco"».

Além de Jhonder Cádiz e Chiquinho, há mais seis jogadores punidos com um jogo, entre os quais Fábio Cardoso, o central do FC Porto expulso no clássico com o Benfica na Luz. «Impedir um golo ou anular uma clara oportunidade de golo de um adversário cujo movimento geral seja na direção da baliza do infrator, cometendo uma infração passível de um pontapé-livre - Rasteirou um adversário que seguia na direção da sua baliza, anulando uma clara oportunidade de golo», lê-se no relatório do árbitro.

Jogadores suspensos para a 8.ª jornada da Liga

Jhonder Cádiz (Famalicão), 2 jogos

Fábio Cardoso (FC Porto), 1 jogo

David Simão (Arouca), 1 jogo

Tiago Morais (Boavista), 1 jogo

Chiquinho (Famalicão), 1 jogo

Gonçalo Silva (Farense), 1 jogo

Jordan Holsgrove (Estoril), 1 jogo

Gonçalo Costa (Portimonense), 1 jogo