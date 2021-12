Benfica, Sporting e FC Porto foram multados devido ao comportamento dos respetivos adeptos nos jogos da 15.ª jornada da Liga.

As águias foram o clube que pagou o valor mais alto, de acordo com aquilo que está inscrito no mapa dos castigos do Conselho de Disciplina.

O comportamento dos adeptos encarnados na receção ao Marítimo valeu uma multa de 3.190 euros ao Benfica devido à utilização de pirotecnia.

Já o Sporting pagou um total de quase 2.500 euros, justificado por ofensas dos adeptos leoninos a jogadores do Gil Vicente, além da utilização de pirotecnia.

Também por ofensas dos seus adeptos ao adversário e também ao Benfica, o FC Porto foi multado em 510 euros.