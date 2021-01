Fábio Cardoso (Santa Clara) e Dener (Portimonense) são os jogadores que vão falhar os jogos da 13.ª jornada da Liga por castigo.

Os dois jogadores foram admoestados com o quinto amarelo e atingiram o limite da primeira de cartões.

Fábio Cardoso) é, assim, baixa nos açorianos para a visita a casa do Boavista, enquanto Dener falha a deslocação do Portimonense ao reduto do Rio Ave.