Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, foi suspenso 15 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência do comportamento que conduziu à expulsão no jogo com o Sp. Braga para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O responsável dos azuis e brancos só poderá voltar a acompanhar a equipa durante jogos para as competições nacionais no clássico com o Sporting, agendado para 27 de fevereiro.

Refira-se ainda que, ainda a respeito do jogo da Taça, o FC Porto foi multado em 4.080 euros por falta de comparência de treinador e um jogador na zona de entrevistas rápidas. Pelo mesmo motivo, Sérgio Conceição terá de pagar uma coima no valor de 306 euros.