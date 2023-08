O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Sporting de Braga, devido aos confrontos entre adeptos nas bancadas, no jogo da 1.ª jornada da I Liga, ante o Famalicão, a 11 de agosto.

O processo disciplinar foi conhecido esta quinta-feira, na publicação do mapa de castigos da FPF, 20 dias depois do sucedido no Estádio Municipal de Braga.

Os incidentes, entre adeptos do Sporting de Braga, aconteceram na Bancada Poente.

«Da informação apurada até ao momento, o episódio terá tido origem num desentendimento entre uma família e alguns outros adeptos, todos do Sporting Clube de Braga, que acabou por escalar ao ponto de resultar em confronto físico», explicou o presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro, à Lusa.

Dos incidentes resultaram um detido e um ferido. O Sp. Braga repudiou os desacatos e informou que pondera aplicar sanções.