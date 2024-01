O Sporting de Braga-Vitória, dérbi do Minho da 16.ª jornada da I Liga, disputado no último sábado (1-1), resultou em quase 25 mil euros de multas (24.902), de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta quinta-feira.

Entre pirotecnia, arremesso de objetos e comportamento incorreto do público, a maior fatia da multa foi para o Sporting de Braga, castigado num total de 19.097 euros.

Do valor aplicado aos bracarenses, 9.560 euros foram por «comportamento incorreto do público», de acordo com o mapa de castigos do CD da FPF, associado à utilização de pirotecnia ao longo do jogo. Já 5.100 euros foram por «arremesso de objetos com reflexo no jogo», nomeadamente «um flashlight, obrigando à interrupção [do jogo] por 15 segundos», com o artefacto pirotécnico a ser removido do terreno de jogo pelo guarda-redes do Vitória. Por outro lado, o «atraso no início do jogo», em cinco minutos, valeu 1.938 euros de multa ao Sp. Braga, punido ainda em 1.275 euros por «entrada e permanência de objetos não autorizados», designadamente material pirotécnico e tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida (metro por metro).

O Vitória viu o dérbi resultar em 5.805 euros de multas: 4.020 foram devido a pirotecnia por parte do público, 1.071 euros por «atraso no reinício do jogo» em quatro minutos e 714 euros por «comportamento incorreto do público», nomeadamente ao cântico «filho da p***», em uníssono, aquando de uma reposição de bola por parte do guarda-redes do Sp. Braga.