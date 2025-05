Os jogadores do Sporting Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos foram multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) porque «acederam à zona técnica e ao retângulo de jogo» após a vitória por 2-1 ante o Gil Vicente, no passado domingo, no jogo da 32.ª jornada da Liga.

Daniel Bragança foi multado em 510 euros, enquanto João Simões e Nuno Santos foram multados em 230 euros cada.

Além do trio, também o adjunto Luís Neto foi multado em 1910 por «inobservância de outros deveres».

«A partir dos 40 minutos da segunda parte até ao final do jogo, o agente desportivo, inscrito no modelo P como elemento de apoio ao jogo staff técnico com acesso e permanência na zona técnica até ao início e intervalo, permaneceu na zona técnica junto a cabine de revisão VAR. O mesmo agente, ao minuto 45 da segunda parte, após o golo da equipa visitada, entrou no retângulo de jogo para festejar o golo regressando depois ao mesmo lugar, junto à cabine de revisão VAR», é referido, no mapa de castigos conhecido esta quinta-feira.