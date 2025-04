O avançado dinamarquês do Sporting, Conrad Harder, foi suspenso por um jogo na sequência da expulsão no Santa Clara-Sporting, da 29.ª jornada da Liga portuguesa, no passado sábado.

O castigo foi confirmado no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido na tarde desta quinta-feira.

Segundo o relatório do jogo, o árbitro Cláudio Pereira registou que Harder festejou o triunfo dos leões com um grito de «yeah». De acordo com o mapa de castigos, Harder foi, além do jogo de suspensão, multado em 510 euros por «usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros». «Com o jogo interrompido, gritou para um adversário de forma provocatória, tendo assim uma ação ofensiva e provocando um conflito massificado entre as duas equipas. Após o final do jogo, existiu uma altercação generalizada entre jogadores e outros agentes desportivos constantes na ficha técnica, com troca de palavras impercetíveis. Harder, após o apito para o final do jogo, saltou sobre um adversário, Luís Rocha, gritando "yeah", sendo que o resto das palavras não me foram percetíveis. No meio da confusão, não me foi percetível as palavras proferidas pelo jogador Luís Rocha, apenas o seu ato de colocar os braços em volta do jogador Harder, zona do peito/pescoço, enquanto gritava insistentemente e em jeito de resposta à provocação iniciada pelo jogador Harder», é descrito.

A punição a Harder foi enquadrada no artigo 158.º do Regulamento Disciplinar da Liga, o de «injúrias e ofensas à reputação», que diz que «os jogadores que usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de carácter injurioso, difamatório ou grosseiro são punidos». No caso, a punição foi enquadrada na alínea d) desse artigo, que refere que, «no caso de expressões dirigidas contra outros jogadores», a sanção de suspensão é «entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e, acessoriamente, multa de montante a fixar entre o mínimo de 2 UC e o máximo de 25 UC».

O momento gerou uma confusão, inicialmente entre Harder e o defesa do Santa Clara, Luís Rocha, também expulso. Igualmente expulsos seriam o adjunto do Sporting, Tiago Aguiar, além do assessor de imprensa do Santa Clara, João Sobral.

Na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Moreirense, marcado para esta sexta-feira, o treinador dos leões, Rui Borges, abordou o momento nos Açores, sendo que os leões tentam agora a despenalização do atacante nórdico. Segundo apurou o Maisfutebol, o Sporting vai recorrer para o pleno do CD.

Adjunto do Sporting: «Tu pensas que vais expulsar quem?»

Tiago Aguiar, suspenso por um jogo, foi ainda multado em 3 440 euros. «No final do jogo, e durante uma confrontação massiva, dirigiu-se ao árbitro, dizendo: “Mas tu pensas que vais expulsar quem?”», é referido, conforme descrito no relatório do árbitro.

Do Santa Clara, Luís Rocha, suspenso um jogo, foi multado em 80 euros, pela confusão com Harder. Já João Sobral foi suspenso 30 dias e multado em 2 805 euros por lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa. «Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva. Chamou filho da p*** a um adversário», lê-se, no mapa de castigos. Sobral foi ainda multado em mais 280 euros, pela confusão após o apito final, enquadrando-se esta multa na «inobservância de outros deveres».

Multas não ficaram por aqui

Além destas multas, o Santa Clara foi penalizado em 700 euros, por «entrada ou permanência de pessoas não autorizadas», por causa de Luís Neto, do Sporting. «Na segunda parte do jogo, apesar dos alertas por parte do delegado da liga ao delegado ao jogo, o técnico de apoio ao aquecimento da equipa visitante, Luís Neto, acedeu e permaneceu no terreno de jogo, tendo, após o final do mesmo, ainda com os jogadores no campo, entrado no retângulo de jogo. Este agente desportivo, constou no Modelo P, mas não na Ficha Técnica», é explicado.

O treinador do Sporting, Rui Borges, foi multado em 510 euros por não ostentar a «braçadeira de identificação» e o Sporting em 2 040 euros por «atraso no início do jogo», em sete minutos, «por correção do equipamento de jogo de um jogador da equipa visitante, aquando do alinhamento das equipas no túnel.»