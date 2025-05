A SAD do Sporting foi multada em 15 680 euros, por incidências no jogo do passado domingo, ante o Gil Vicente (vitória por 2-1), da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga. As punições foram conhecidas esta quinta-feira, através do mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

Do total da multa, a maior fatia, de 5 610 euros, foi pela «utilização de aparelhagem sonora». «Ao minuto 26, o agente desportivo da equipa visitada, o Sr. João Carlos Machado Martins, exercendo as funções de speaker, para as quais se encontra habilitado, recorreu ao sistema sonoro do estádio, entoando o seguinte: «Todos até ao fim, Sporting», lê-se, no mapa de castigos.

Já 4 080 euros da multa foram por atraso de três minutos, por parte de ambas as equipas, na apresentação no túnel de acesso ao relvado de Alvalade, quer para o início do jogo, quer para a segunda parte. Também pelos atrasos, o Gil Vicente foi multado em 1 680 euros.

Mais 3 190 euros foram por «invasões e distúrbios coletivos com reflexo no jogo», já em tempo de compensação, pouco depois do 2-1 apontado por Eduardo Quaresma. «Aos 90+5, foram arremessadas varetas de plástico para o terreno de jogo, junto a zona do árbitro assistente dois, não o atingindo. Por este motivo o jogo esteve parado um minuto», é descrito.

Houve ainda 1 910 euros de multa por «inobservância de outros deveres», relacionado com a «entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida», no caso faixas com dimensões superiores a metro por metro, com as frases «damos a vida por ti», «no jogo das nossas vidas», «deem a vida» e «juntos vamos apagar a Luz».

Os restantes 890 euros foram devido à entrada do adjunto Luís Neto e dos jogadores Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos em zonas não autorizadas. Os quatro também foram multados.