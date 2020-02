Dez jogadores vão falhar a 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol por terem sido expulsos ou pelo limite de cartões amarelos atingidos na ronda 21, disputada entre a última sexta-feira e domingo. O Sporting de Braga é o clube mais condicionado, com três jogadores.

Raúl Silva, expulso após o fim do jogo ante o Benfica, João Palhinha pelo quinto amarelo visto na Luz, além de Ricardo Esgaio pelo nono amarelo, são baixas na equipa de Rúben Amorim para a receção ao Vitória de Setúbal.

No Sporting, o defesa Sebastián Coates foi expulso em Vila do Conde e falha a receção ao Boavista. Fábio Martins, do Famalicão, expulso ante o Desp. Aves, é baixa para Paços de Ferreira, clube que não pode contar com Lamine Diaby, que chegou aos nove amarelos.

No Belenenses-Marítimo, ausências por castigo são Danny Henriques do lado dos azuis e Edgar Costa, nos insulares, respetivamente por expulsão e nono amarelo.

Quentin Beunardeau é baixa no Desp. Aves após o quinto amarelo e não pode defrontar o V. Guimarães, ao passo que o Tondela não pode contar com Pepelu para a receção ao Rio Ave, após o quinto cartão amarelo visto, ante o Santa Clara.

