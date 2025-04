A SAD do Benfica foi multada em 2 142 euros por «comportamento incorreto do público» no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, ante o Tirsense, a 9 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na quarta-feira, «ao minuto 10, deflagrou na bancada ocupada pelos adeptos do clube visitante, Benfica, um flash Light, ao minuto 16, um petardo, ao minuto 31, um flash Light e ao minuto 33, um flash Light», é referido, de acordo com o relatório do delegado da FPF.

As multas do jogo aproximaram-se dos 3 mil euros, já que o Tirsense foi multado em 816 euros. Deste valor, 602 euros foram também devido ao público. «Ao minuto 10, os adeptos do clube visitado, Tirsense, entoaram em coro, repetidas vezes, o seguinte cântico: "SLB, SLB, filhos da p***, SLB", ao minuto 85 entoaram em coro, o seguinte cântico: "Tudo a saltar, tudo a saltar, Benfica é me***, tudo a saltar" e ao minuto 86 "Em cada lampião, há um cabrão"».

Os restantes 204 euros foram por «atraso no início do jogo», justificado assim pelo Tirsense: «Impõe-se precisar que a equipa se encontrava na entrada do túnel de acesso ao relvado à hora determinada (20h40) sendo que foi pedido pelo árbitro que alguns jogadores colocassem tape nas meias, o que motivou o atraso».

O Benfica venceu o Tirsense por 5-0 e recebe a equipa de Santo Tirso na próxima quarta-feira, dia 23, para o jogo da segunda mão.