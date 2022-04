Tiago Dantas, jogador do Tondela, arrisca castigo na sequência do jogo com o Sporting da 29.ª jornada da Liga.

O médio, pertencente aos quadros do Benfica, fez um gesto obsceno para os adeptos do Sporting, por altura do golo apontado ao Tondela.

O gesto passou despercebido à equipa de arbitragem, mas o mapa de castigos revela, ainda que sem especificar as razões, que o Conselho de Disciplina aguarda esclarecimentos relativamente a um caso que envolve Tiago Dantas.

O médio está assim sob alçada disciplinar e arrisca castigo.