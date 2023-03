O treinador do V. Guimarães e a SAD do clube minhoto foram multados num total de 3.478 euros.

Na base da sanção estão as instruções permanentes dadas por Moreno, de pé, para o terreno de jogo a partir dos 50 minutos do jogo com o Arouca na Cidade Berço.

«A partir do minuto 50 o treinador adjunto da equipa A, João Miguel da Cunha Teixeira, esteve em permanência de pé a dar indicações à sua equipa apenas sentando-se esporadicamente», lê-se no Relatório do Árbitro citado pelo mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF.

Moreno, que o CD diz ser reincidente, foi multado em 800 euros, enquanto o V. Guimarães terá de pagar 2.678 euros pelo mesmo motivo.

Apesar de ser o treinador principal do V. Guimarães, Moreno não tem as habilitações exigidas pela FPF para comandar uma equipa da Liga, pelo que é o adjunto João Aroso que surge na ficha de jogo como treinador principal, comparece também nas zonas de entrevistas rápidas e foi também eleito, em vez de Moreno, o treinador do mês de fevereiro.