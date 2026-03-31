Nelson Oliveira e Morten Hjulmand foram sancionados na sequência de processos disciplinares instaurados pelo Conselho de Disciplina da FPF após o jogo entre V. Guimarães e Sporting para a Liga, a 23 de dezembro do ano passado.

O avançado do V. Guimarães foi punido por injúrias e ofensas à reputação, tendo sido suspenso por um jogo, além de multado eu 714 euros, valor que a SAD vimaranense também foi condenada a pagar.

Já o capitão do Sporting foi multado em 612 euros por inobservância de outros deveres, enquanto a sociedade anónima desportiva dos leões terá de pagar 1.020 euros por uma infração disciplinar da mesma tipologia.