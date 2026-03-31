Castigos
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V. Guimarães-Sporting: Hjulmand multado, Nelson Oliveira suspenso
Castigos referentes ao jogo da Liga entre as duas equipas em dezembro passado
Castigos referentes ao jogo da Liga entre as duas equipas em dezembro passado
Nelson Oliveira e Morten Hjulmand foram sancionados na sequência de processos disciplinares instaurados pelo Conselho de Disciplina da FPF após o jogo entre V. Guimarães e Sporting para a Liga, a 23 de dezembro do ano passado.
O avançado do V. Guimarães foi punido por injúrias e ofensas à reputação, tendo sido suspenso por um jogo, além de multado eu 714 euros, valor que a SAD vimaranense também foi condenada a pagar.
Já o capitão do Sporting foi multado em 612 euros por inobservância de outros deveres, enquanto a sociedade anónima desportiva dos leões terá de pagar 1.020 euros por uma infração disciplinar da mesma tipologia.
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