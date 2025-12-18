O médio do Vizela, Moha Moukhliss, foi suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da expulsão na vitória por 1-0 ante o Sporting B, em Alcochete, no passado domingo, no jogo da 14.ª jornada da II Liga.

Já com o Vizela em vantagem, fruto do golo de Miguel Tavares ao minuto 12, o espanhol viu o cartão vermelho ao minuto 39, por uma cabeçada em Rafael Nel, avançado do Sporting B.

No mapa de castigos, é justificada a sanção devido a agressão a jogador, com Moha a «tornar-se culpado de conduta violenta» porque «agrediu um jogador adversário com uma cabeçada na zona da cabeça».

Moha Moukhliss é, assim, baixa para o treinador Nuno Silva nos jogos com Académico de Viseu, Torreense e Paços de Ferreira, todos em casa, para a II Liga.