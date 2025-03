Catarina Campos, primeira mulher a arbitrar um jogo da Liga, em declarações à Sporttv após a estreia no Casa Pia-Rio Ave, jogo no qual assinalou um penálti (falhado pelo Rio Ave) e expulsou João Pereira, treinador do Casa Pia:

«Foi um orgulho representar uma classe e espero que mais colegas no futuro possam chegar ao futebol profissional, porque é para isso que trabalhamos e fazemos todos parte deste mundo que é o futebol. Fui eu a escolhida, podiam ter sido várias outras colegas, e tenho de agradecer ao Conselho de Arbitragem pela confiança que depositou em mim. Quero agradecer às equipas que na generalidade do jogo foram sempre aceitando as minhas decisões e não protestando muito com a equipa de arbitragem, tirando uma ou outra exceção, que são sempre fruto do calor do momento. Acho que foi um bom jogo, com três boas equipas.»