Catarina Filipa, namorada de Aurélio Buta, celebra nesta quinta-feira o seu 21.º aniversário, sempre ao lado do antigo jogador do Benfica na Bélgica.



O lateral direito representa o Antuérpia desde 2017 e tem contado com a companhia da namorada nesta fase de isolamento social.

Para assinalar o aniversário, Catarina Filipa colocou mais uma fotografia nas redes sociais, recebendo votos de parabéns inúmeros elogios e uma questão colocada por um seguidor. «És de outra galáxia?»

Nos últimos tempos, a namorada do antigo jogador do Benfica tem promovido ainda a roupa da Carsi Collection, projeto de Andreia Silva e João Carvalho, outro ex-atleta do clube encarnado, que está atualmente no Nottingham Forest.



