«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

Catarino Pascoal: longe dos holofotes, já joga com os grandes

Idade: 18 anos (19/12/2007)

Posição: Médio Defensivo

Clube: Atlético

Pé preferencial: Direito

País: Portugal

Pelo Atlético Clube de Portugal, histórico clube de Alcântara, já passaram alguns nomes bem conhecidos do futebol português: Rui Águas, por exemplo. Mas também António Carraça, Silas ou Luís Norton de Matos, entre muitos outros. O mais importante, porém, é que este berço de craques promete não ficar por aqui.

Em 2025 apareceu na Tapadinha Catarino Pascoal, um jovem que se estreou na Liga 3 ainda com idade júnior e que tem dado muito nas vistas.

Catarino tem 18 anos e está a construir o percurso longe dos grandes holofotes. Na formação passou pelo Alta de Lisboa, Belenenses, CAC da Pontinha, Sacavenense e Atlético, sendo que apenas no clube de Sacavém conseguiu jogar num contexto de Campeonato Nacional.

É um médio completo, normalmente atua à frente da linha defensiva como um médio mais defensivo, mas tem capacidade para crescer e aparecer entrelinhas. Esta temporada, já leva 20 jogos na equipa principal do Atlético, contribuindo com três golos e duas assistências, que lhe valeram uma chamada à Seleção de Sub-18, treinada por Emílio Peixe.

Pontos Fortes: posicionamento, passe e intensidade

Catarino Pascoal destaca-se em primeiro lugar pelo posicionamento que adota, mais à frente ou mais recuado, de acordo com as necessidades do portador da bola. Outro ponto forte é a qualidade de passe e o critério com que decide cada ação. É um médio que raramente acelera o jogo sem necessidade, privilegiando a circulação segura e a ligação entre setores. Tem facilidade em jogar a um ou dois toques, sabe variar o centro de jogo e demonstra maturidade na forma como procura soluções simples, mas eficazes.

A sua leitura permite-lhe encontrar linhas de passe interiores e temporizar quando a equipa precisa de respirar, revelando uma compreensão acima da média para a idade.

No aspeto defensivo, acrescenta intensidade e compromisso, pressionando com critério e ocupando bem os espaços interiores. É constante na entrega, equilibrado nas transições e disciplinado taticamente, fatores que aumentam a sua influência coletiva.

Pontos a Melhorar: presença no último terço e físico

Apesar da evolução demonstrada, Catarino Pascoa ainda pode crescer na presença no último terço, sobretudo na assertividade das decisões em zonas de definição. Precisa assumir mais vezes o remate quando está em posição favorável e arriscar com maior frequência no último passe.

No plano físico, pode ganhar mais potência e explosão nos primeiros metros, tornando-se mais competitivo nos duelos intensos. O reforço da massa muscular e da capacidade de choque permitirá sustentar melhor o contacto e aumentar o impacto em jogos de maior exigência.

Potencial

Tem contrato com o Atlético até junho de 2027, foi chamado recentemente à seleção de Sub-18 e apresenta um potencial muito elevado, sustentado na capacidade competitiva, qualidade de passe e a possibilidade de jogar com os grandes numa idade ainda tão jovem.

É um jogador que entende o jogo, interpreta bem os momentos e contribui para o equilíbrio coletivo da equipa. Se conseguir acrescentar maior impacto no último terço e continuar a evoluir fisicamente, pode tornar-se um médio ainda mais completo. Com trabalho, consistência e exposição a contextos competitivos superiores, tem margem real para afirmar-se em níveis mais elevados do futebol nacional.