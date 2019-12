Cátia Alexandra é namorada de Fábio Cardoso (Santa Clara) há vários anos e o casal celebrou recentemente o primeiro Natal com a filha Vitória, que nasceu no início de novembro.

O defesa formado no Benfica tem atualmente 25 anos e contou com o apoio de Cátia nos clubes por onde passou depois de deixar a academia do Seixal: Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, Rangers (Escócia) e o atual Santa Clara. A imprensa escocesa, aliás, fez questão de destacar a beleza da companheira de Fábio Cardoso quando o jogador representou o Rangers.

Cátia Alexandra é amiga próxima de companheiras de outros jogadores formados no Benfica, como Daniela Machado (João Cancelo) ou Catarina Filipa (Aurélio Buta).



FOTOS: Qual a mais bela namorada dos jogadores do futebol português?