Edinson Cavani está a forçar a saída do Paris Saint-Germain para reforçar o Atlético de Madrid. O avançado uruguaio de 32 anos ficou de fora da visita ao Lorient (0-1), para a Taça de França, e os dirigentes do clube parisiense admitem que a situação do jogador está a ser discutida.



«O Cavani pediu para sair e estamos a estudar a situação. Recebemos uma proposta do Atlético de Madrid, não a aceitámos e não sei como isto vai acabar. Vamos continuar a falar. Sabemos que a situação não é fácil», reconheceu Leonardo, diretor desportivo do PSG.



Thomas Tuchel também não garante a continuidade de Cavani no Paris Saint-Germain. «Não posso assegurar que o Cavani vá continuar connosco a partir de fevereiro», salientou o treinador, após o embate com o Lorient. Edinson Cavani está no clube desde 2013.