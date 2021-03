Depois do empate caseiro com a Ucrânia, a França venceu no Cazaquistão por 2-0, num jogo da segunda jornada do grupo D da fase de apuramento para o Mundial 2022.



O primeiro golo gaulês nasceu de uma combinação entre Pogba, Martial e Dembélé. O médio do Manchester United encontrou o compatriota e colega de equipa que com a receção, ficou de frente para a baliza adversário e serviu o extremo do Barcelona para um pontapé cruzado indefensável (19m). Foi o primeiro golo de Dembélé em mais de dois anos pelos campeões do mundo.



O 2-0 chegou em cima do intervalo e graças a um autogolo de Maliy. Na etapa complementar ficou marcada por várias ocasiões desperdiçadas pelos franceses com destaque para o penálti de Mbappé que o guarda-redes Mokin defendeu.



Desta forma, a França isola-se provisoriamente na liderança do grupo D e fica à espera do desfecho do Ucrânia-Finlândia.