Cedric, lateral da Seleção Nacional, em declarações à RTP no final do empate de Portugal (2-2) na Sérvia:

«Fizemos uma excelente primeira parte, fomos superiores, controlámos o adversários e conseguimos criar oportunidades. Na segunda parte eles entraram bem, fizeram um golo muito cedo, mas depois do empate o jogo voltou a ser controlado por nós. Fomos a equipa que queria ganhar este jogo, que queria criar oportunidades, no fim fizemos este golo, que acho que foi limpo e devia ser validado, mas temos de nos focar no nosso trabalho, que é assim que vamos evoluir.

Foi bom estar de volta, trabalho sempre no máximo das minhas capacidades para regressar à Seleção, foi bom também porque o grupo tem muita qualidade e todos os jogadores estão a trabalhar no máximo das suas capacidades para estarmos no Mundial.»