O São Paulo acertou esta segunda-feira a contratação de Cédric Soares. O Maisfutebol apurou que o internacional português vai assinar um contrato válido por apenas três meses.

A apesar da curta duração do acordo, as duas partes acreditam que uma renovação deve acontecer de forma natural. O lateral-direito avisou internamente que deseja muito prolongar a carreira no Brasil.

Alvo recente também do Botafogo, atual campeão da Taça Libertadores e do Brasileirão, Cédric estava livre no mercado e, por isso, a negociação foi relativamente fácil.

Aos 33 anos, Cédric Soares esteve no futebol inglês nas últimas nove temporadas, tendo representado Southampton, Arsenal e Fulham - tendo apenas uma passagem rápida pelo Inter Milão, por empréstimo, em 2019.