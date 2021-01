O presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelou que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, equaciona organizar o Euro 2020 num só país e não em 12 como está previsto.



«Sei que o presidente da UEFA é extremamente cuidadoso com a covid-19 e se questiona se, em tempos de pandemia, não seria mais razoável organizar o torneio num só país. Com todo o protocolo necessário», revelou o dirigente ao diário Münchner Merkur.

Questionada sobre essa possibilidade, a UEFA disse não ter «informações ou comentários a fazer nesta fase».



Recorde-se que o Campeonato da Europa foi adiado devido à pandemia de covid-19, estando previsto ser disputado de 11 de junho a 11 de julho de 2021 em 12 cidades de outros tantos países, facto que complica a logística em termos de cuidados sanitários.

Há quatro dias, o antigo campeão do Mundo Berti Vogts instou a UEFA e realizar a competição num só país e no próximo inverno, não já este verão.

«Estou espantado por não ouvir nada da UEFA. É por isso que, enquanto antigo selecionador, apelo ao organismo europeu: recuem com o Euro. Reajam agora. Depois, será tarde demais», disse o germânico, que também treinou a sua seleção.