A 23.ª jornada da La Liga teve de tudo no coração dos adeptos do Celta de Vigo. Da desilusão à esperança, do inferno à euforia. Na tarde deste sábado, na receção ao Betis, os anfitriões triunfaram ao compasso da reviravolta (3-2).

Entre os visitantes, Antony – avançado emprestado pelo Manchester United – foi titular e inaugurou o marcador, aos 10 minutos. Pouco depois, aos 22m, Llorente ampliou a vantagem.

Entre trocas, o Celta encontrou a rota do empate aos 63 e 65m, por Beltrán e Javier Rodríguez.

Uma vez que o ascendente favorecia os anfitriões, o jovem sueco Swedberg – de 21 anos – consumou a «remontada». Ao fim de 27 minutos em ação, soltou a festa, aos 87m.

Assim, o Celta de Vigo segue no 12.º posto da Liga espanhola, com 28 pontos, menos um face ao Betis (10.º). A zona de despromoção está a sete pontos, a mesma distância para os lugares europeus.