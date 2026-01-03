O Celta de Vigo triunfou na receção ao Valência (4-1), na tarde deste sábado, em encontro da 18.ª jornada do campeonato. Nos visitantes, Thierry Correia (ex-Sporting), André Almeida (ex-Vitória de Guimarães) e Pepelu (ex-Tondela e V. Guimarães) foram titulares.

Depois de Pepelu desperdiçar um penálti ao sétimo minuto, o avançado Borja Iglesias capitalizou igual oportunidade para adiantar os anfitriões aos 33 minutos. Na segunda parte, o ponta de lança bisou aos 59 minutos. Ainda que Pepelu tenha reduzido aos 70m, a procura do empate revelou-se fatal para o Valência. Desequilibrados, os visitantes sofreram aos 83 e 90+5 minutos – golos de El Abdellaoui e Hugo Álvarez, respetivamente.

Aquando do 4-1, o guarda-redes Agirrezabala caiu sobre o relvado, queixoso de uma perna, pelo que o Valência terminou com um jogador de campo entre os postes. Em todo o caso, o capitão Iago Aspas deu ordens para os colegas não visarem a baliza dos visitantes.

Ao regressar aos triunfos – a quarta ronda consecutiva a pontuar – o Celta consolida o 7.º lugar, com 26 pontos, a dois da zona europeia. Segue-se a visita ao Sevilha (11.º), a 12 de janeiro.

Quanto ao Valência, não vence para o campeonato desde 21 de novembro, levando 16 pontos no 17.º lugar, arriscando cair para os lugares de despromoção no fecho da jornada. No sábado, às 20 horas, há receção ao Elche (9.º).