No rescaldo da épica reviravolta do Celta sobre o Betis, na tarde de sábado (3-2), o emblema de Vigo aplicou uma valente “chapada” de luva branca aos ultras forasteiros. Durante este duelo da La Liga, em Balaídos, os referidos ultras provocaram os anfitriões com saudações fascistas.

Los ultras fascistas del Betis haciendo el saludo nazi con total impunidad ayer en Balaídos. pic.twitter.com/SJgNxHkCxE — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 9, 2025

Por isso, antes da saída dos ultras, os responsáveis do Celta de Vigo recorreram a «Grândola, Vila Morena», de Zeca Afonso.

Ora veja.