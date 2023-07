Declarações de Gonçalo Paciência, avançado do Celta de Vigo e antigo jogador do FC Porto, após a vitória da equipa espanhola frente ao Al Nassr, esta segunda-feira, 17 de Julho, no Estádio Algarve.

[Continua a seguir a Liga portuguesa? Como é que vê esta construção de pré-temporada, obviamente olhando um pouco mais para o FC Porto?]

É claro que o FC Porto é a equipa que sigo mais. Neste momento, o mercado ainda está muito parado, mas certamente que o FC Porto terá os seus reforços e uma equipa competitiva para poder recuperar o título nacional que lhe pertence.

[O Benfica parte como favorito?]

Acho que, quando se começa, é sempre difícil dizer os favoritos, porque depende de como as equipas começam, os jogadores vêm das paragens… Às vezes essa quebra de ritmo é algo que pode beneficiar uns e atrapalhar outros. Acho que o Benfica, por ter sido o campeão, tem um peso também pelo investimento que está a ter, mas certamente que o FC Porto e o Sporting vão ter uma palavra a dizer.

[O que espera desta época?]

É uma época nova, em que começo a pré-temporada normalmente. As expetativas passam por fazer melhor do que o ano passado que não foi bom. Não tive as oportunidades que desejava e merecia.

[O que é faltou no ano passado? Golos e continuidade de jogo?]

Sim, a minha carreira não tem sido fácil em relação à regularidade por problemas, mas estou a lutar para ver se as coisas correm melhor e espero que sim este ano.

[Quais são as primeiras sensações com o treinador Rafa Benítez?]

Estamos há 10 dias juntos. Este foi o primeiro jogo que a equipa fez. Falta um pouco de ritmo, assimilar as ideias, mas as coisas vão certamente ser levadas a bom porto.

[Planeia ficar no Celta ou ainda pode sair durante o defeso?]

Estou a fazer o meu trabalho: o mercado, como sabem está aberto, e nunca se sabe, mas, neste momento, estou focado aqui e a trabalhar para os meus índices físicos estarem bem.

[Como foi jogar contra o Cristiano?]

O Cristiano é um jogador de quem nós, portugueses, nos devemos orgulhar e olhar para tudo o que fez e tem feito. Já tive a oportunidade e a felicidade de jogar com ele e não passa despercebido a ninguém. É o melhor jogador de todos os tempos.

[Quais são as perspetivas para o jogo com o Benfica?]

É pré-temporada, queremos ganhar, mas as pré-épocas servem para ganhar ritmo. Vai ser o nosso segundo jogo e acho que o mais importante é estarmos bem fisicamente.