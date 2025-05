A Real Sociedad complicou o acesso aos lugares europeus, ao perder na receção ao Celta de Vigo (1-0). Na noite desta terça-feira, na 36.ª jornada da La Liga, o único golo surgiu aos 44 minutos, pelo avançado Alfonso González.

Assim, o Celta reforçou o 7.º lugar – o segundo posto que dá acesso à Liga Europa – com 52 pontos, cinco de vantagem sobre o Rayo Vallecano (8.º). Segue-se a receção a este adversário, na tarde de domingo (18h).

Quanto à Real Sociedad, permanece com 43 pontos no 12.º lugar. Ao cabo de dois desaires consecutivos, na penúltima jornada há receção ao Girona (13.º), na tarde de domingo (18h).

O emblema catalão retomou a via dos triunfos, no reduto do Valladolid, por 1-0. No banco dos anfitriões esteve o guarda-redes André Ferreira. A poucos metros, no banco do Girona, esteve o jovem extremo Jastin García, de 21 anos.

O golo do avançado Stuani – de 38 anos – aos 80 minutos, pemitiu aos catalães avançarem para o 13.º lugar, com 41 pontos, sete de vantagem sobre os lugares de despromoção.

Por sua vez, o Valladolid continua no 18.º e antepenúltimo lugar, com 16 pontos. Na tarde de domingo (18h), o 'lanterna vermelha' recebe o 'aflito' Alavés (17.º).