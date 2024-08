Na jornada três da La Liga, realizou-se um grande espetáculo de futebol entre o Celta de Vigo e o Villarreal, em jogo disputado na Andaluzia, nesta segunda-feira. Houve várias reviravoltas mas o Villarreal acabou por ser mais forte nos descontos e marcou aos 100 minutos (4-3).

Borja Iglesias, avançado do Celta, marcou aos 12 minutos na recarga de um primeiro remate de González. Depois Sergi Cardona empatou a partida, aos 25 minutos, após um primeiro desvio de Gerard Moreno, na sequência de um canto.

Ainda na primeira metade, chegou o melhor golo do jogo. O ex-Barcelona Óscar Mingueza marcou um grande tento de livre direto, com a bola ainda a beijar o poste direito da baliza do Villarreal, e repôs a vantagem para os galegos.

Mas, em quatro minutos, Barry marcou aos 60' e Jailson introduziu a bola na própria baliza, após um grande trabalho de Nicolas Pépé pela direita, aos 64', e o Villarreal passou para a frente.

Mingueza, inspirado, ainda assistiu para o empate, aos 80', com Starfelt a marcar de cabeça o seu segundo golo com a camisola do Celta de Vigo. Só que, a emoção estava guardada para o fim. O capitão Dani Parejo levou o La Cerámica à loucura com um golo aos 100 minutos, na recarga de uma grande penalidade.

Curiosamente, as duas equipas ocupam os dois primeiros lugares da tabela da Liga com este resultado. O Villarreal soma sete pontos, em primeiro, e o Celta seis, sofrendo a primeira derrota.