O Celta de Vigo de Carlos Carvalhal somou a segunda vitória seguida ao bater o Betis, em Sevilha, num jogo eletrizante.

Após a vitoria sobre o Ath. Bilbao, o técnico português conseguiu um triunfo muito suado num jogo que terminou 4-3!

O norueguês Larsen apontou o 1-0 para os galegos. Um remate muito bom, de primeira, numa finalização de ponta de lança, que deixou o técnico português a sorrir.

Porém, o Betis virou ainda antes dos 25 minutos. Juanmi empatou aos nove minutos, ou seja, dois minutos após o 1-0 e Canales não perdoou um erro tremendo de Aidoo e colocou o Betis a vencer por 2-1.

Gabri Veiga seria, ainda assim, uma das figuras do jogo. O norte-americano finalizou uma boa jogada do Celta com um grande trabalho para o 2-2 ainda no primeiro tempo e, na segunda parte, virou o jogo para os galegos, com o bis que valeu o 3-2.

Quando Aidoo se redimiu e colocou o marcador em 4-2, num cabeceamento sem hipótese para o português Rui Silva, o Celta ficou com margem para qualquer erro e foi isso mesmo que sucedeu. O Betis foi à luta, ganhou um penálti e Fekir concretizou no 4-3.

Com Seferovic em campo – Gonçalo Paciência não saiu do banco do Celta – os galegos tiveram de sofrer e muito para aguentar o Betis, que joga por um lugar de Champions, ao passo que a equipa de Carvalhal tenta fugir à despromoção.

O jogo teve muitos minutos de compensação depois de Luiz Felipe ser expulso por agressão a Iago Aspas e deixar o Betis com menos um, num lance que provocou uma tremenda confusão.

Sem William Carvalho, que está suspenso por dois jogos, o Betis atrasa-se na luta pela Liga dos Campeões, mesmo que o At. Madrid tenha empatado.

Já o Celta dá um pulo na tabela e sai da zona de aflição.