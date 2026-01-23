Vencer na receção ao Lille, por 2-1, permitiu ao Celta de Vigo selar a qualificação para o play-off da Liga Europa. Na noite de quinta-feira, na sétima e penúltima jornada da fase liga, os anfitriões inovaram nos festejos, virando o guardião Radu do avesso.

A foto de ⱯꓷOOOOꓕ a vida. pic.twitter.com/ZZscUb667i — Celta (@RCCelta) January 22, 2026

No Lille, o extremo Félix Correia (ex-Gil Vicente) foi titular, enquanto o lateral Tiago Santos (ex-Estoril) foi suplente utilizado. Os franceses ocupam o 21.º lugar, com nove pontos, antes da receção ao Friburgo (3.º), na quinta-feira (20h).

Nessa noite, o Celta de Vigo – 14.º colocado com 12 pontos – visita o Estrela Vermelha (11.º).