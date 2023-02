Haris Seferovic foi apresentado esta quarta-feira como novo jogador do Celta de Vigo, ele que chega à equipa orientada por Carlos Carvalhal por empréstimo do Benfica.

Em conferência de imprensa, o internacional suíço agradeceu a oportunidade de representar o emblema galego e confessou que falou com Franco Cervi, jogador do Celta com quem partilhou balneário nos encarnados.

«Em primeiro lugar, quero dar graças ao presidente e a toda a gente que me trouxe para o Celta. É um prazer estar aqui, trabalhar para o grupo. Conheço a La Liga e o clube parece-me semelhantes aos anteriores em que joguei», afirmou, citado pela La Voz de Galicia.

Seferovic revelou depois que Cervi revelou-lhe que o Celta é «um grupo familiar» e explicou que tipo de jogador é: «Sou um jogador de equipa, que ataca a profundidade e que é finalizar. É isso que acho que a equipa precisa, além dos golos. O mais importante é conseguir os três pontos. Se ganharmos e eu não marcar, fico contente.»

A terminar, Seferovic defendeu ainda que pode vir a fazer uma grande dupla com Iago Aspas, ele que no ataque do Celta terá também a concorrência de Gonçalo Paciência. «O Aspas entende muito bem o jogo, e depois de nos conhecermos, poderemos fazer uma dupla muito boa. Eu ataco muito o espaço e ambos podemos fazer golos e assistências», concluiu.