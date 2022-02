Jota, jovem avançado cedido pelo Benfica, teve um papel decisivo na vitória do Celtic frente ao Aberdeen, fora de portas (2-3), em encontro referente à 26.ª jornada do campeonato escocês.



O jogador de 22 anos inaugurou a contagem ao minuto 17 e bisou já na etapa complementar (62m), já depois de a equipa da casa ter anulado uma desvantagem de dois golos.



O internacional sub-21 português não marcava desde novembro de 2021 mas chegou desta forma à dezena de golos com a camisola do Celtic, para além de sete assistências.



O lance do 1-0:

O lance do 2-3: