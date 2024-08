O Celtic oficializou esta quinta-feira a contratação de Paulo Bernardo em definitivo.

O médio deixa o Benfica ao fim de 14 anos e assina pelo emblema escocês por cinco temporadas, até 2029. Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, os encarnados recebem cerca de três milhões de euros com a venda e mantém ainda uma parte importante do passe do futebolista.

Na temporada transata, refira-se, o jogador de 22 anos já havia estado emprestado ao atual campeão da Escócia: fez quatro golos e três assistências em 33 jogos.

«É fantástico para mim e um grande passo na minha carreira. Gostei muito da época passada. (...) Adoro o clube, os adeptos e a cidade, por isso é muito bom estar aqui novamente», afirmou, aos meios do Celtic.

Com todo o percurso de formação no Benfica, Paulo Bernardo despede-se das águias com 26 jogos na equipa principal, e uma assistência.